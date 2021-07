Loretta Goggi commossa e in ginocchio davanti alla bara di Raffaella Carrà

Loretta Goggi disperata per la scomparsa di Raffaella Carrà. Il volto storico della tv è apparsa particolarmente scossa durante la visita alla camera ardente allestita nella sala della Protomoteca a Roma.

Nel secondo giorno di omaggi a Raffaella, scomparsa a 78 anni per una grave malattia, sono state tantissime le persone che si sono messe in coda. Volti noti, ma anche tantissimi cittadini, ammiratori di ogni età che hanno voluto salutare l'icona della tv. Tantissimi fiori, soprattutto gialli, hanno riempito la sala del Campidoglio e le telecamere del tg 3 hanno ripreso gli arrivi degli amici della Carrà. Tra questi sicuramente Loretta Goggi. L'attrice, conduttrice e imitatrice 70enne si è messa in ginocchio davanti alla bara e non è riuscita a trattenere le lacrime per Raffaella, collega e storica amica. Un addio davvero commosso quello di Loretta che si è quasi aggrappata al feretro.

La mascherina non è riuscita a nascondere il dolore della Goggi, visibilmente provata dalla scomparsa di Raffaella.

