Lory Del Santo durante l’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ ha raccontato che ormai molti anni fa Manuela Arcuri, all’epoca ufficialmente fidanzata con Gabriel Garko, le rivelò che tra loro c’era un blocco, presumibilmente per quanto riguarda la sfera intima, e le disse anche con quale motivazione Garko evitava di andare oltre un certo limite con lei. Ospite del programma della domenica sera di Canale5, la 62enne ha affermato: “A me meraviglia non Gabriel, che lo comprendo perfettamente, mi meraviglia invece che tutte queste donne abbiano finto per tanti anni”.

“L’Arcuri me lo raccontò tanto tempo fa, mi disse: ‘Sai lui con me si blocca’. Non l’ho mai rivelato a nessuno”, ha quindi detto Lory. Tutto è accaduto durante una serata nel Principato di Monaco. “Un giorno ho incontrato l’Arcuri. Lei era fidanzatissima con Garko, era su tutte le copertine. Le chiesi com’era la relazione con lui. Eravamo in un bagno a Montecarlo”, ha aggiunto. “Mi disse: ‘Sai lui con me si blocca perché dice che sono troppo voluminosa e questa cosa lo pietrifica’”, ha quindi concluso.

Nonostante qualche giorno fa Gabriel, 48 anni, abbia fatto coming out svelato di essere e di essere sempre stato gay, Manuela, 43, in un’intervista successiva alla rivelazione del collega ha sostenuto che tra loro c’è stata una relazione sentimentale autentica e che non si è trattato di una finzione, come avvenuto invece per il rapporto patinato tra Garko e Adua Del Vesco.

Scritto da: la Redazione il 5/10/2020.