Lory Del Santo eliminata dall'Isola, anche il fidanzato contro: tensione nella coppia

Lory Del Santo abbandona l’Isola dei Famosi tra le polemiche e in collera con il fidanzato Marco Cucolo. Tra i due sale la tensione durante la 22esima puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

Dopo 78 giorni in Honduras, la 63enne perde al televoto contro Estefania Bernal durante la 22esima puntata. Il verdetto arriva in una serata complicata per Lory. Durante la settimana ha discusso con molti dei naufraghi a partire da Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Accusata di fare il doppio gioco la Del Santo si è difesa negando, ma durante il confronto in puntata anche il fidanzato Marco Cucolo ha dichiarato ‘’Su certe cose ha ragione, ma su certe scelte ha sbagliato, io le ho dato dei consigli, ma non posso cambiare la sua testa’’. Parole che hanno ferito Lory, tanto che al momento del verdetto, quando la naufraga ha dovuto abbandonare la Playa e salutare il compagno, la freddezza ha preso il sopravvento. Un bacio rapidissimo e freddo, poi la Del Santo è salita sul barchino.

Ilary Blasi dallo studio e Alvin dall’Honduras hanno sottolineato la tensione appena vista tra i due fidanzati. ‘’Fidati Ilary, c’è stata molta freddezza’’ ha detto Alvin. Cucolo, incalzato dallo studio ha ammesso ‘’Adesso è arrabbiata’’. Ma le brutte notizie non sono finite. Una volta raggiunta Playa Sgamatissima Lory ha sfidato Pamela Petrarolo al televoto e ha perso. Tornerà presto in Italia, mentre Marco Cucolo è ancora in gioco…

Scritto da: La Redazione il 7/6/2022.