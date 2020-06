Lory Del Santo si emoziona di nuovo parlando del figlio Loren e rivela: 'MI ha dato il primo bacio a 15 anni'

Lory Del Santo in tv, a “Live - Non è la D’Urso” si emoziona di nuovo parlando del figlio Loren, morto suicida nel 2018 quando aveva quasii 20 anni. A Barbara D’Urso rivela: “Mi ha dato il primo bacio a 15 anni”. Il ragazzo era affetto da anedonia, incapace di provare emozioni.

Lory Del Santo, che nella vita ha perso anche Connor quando aveva 4 anni, il figlio avuto da Eric Clapton, è tuttora devastata per la scomparsa di Loren. In tv fa vedere una delle ultime cose scritte dal ragazzo e confessa: “Scriveva delle piccole note e poi le cancellava. Scriveva che la morte era un archivio, poi ci sarebbe stata la rinascita. Queste cose mi hanno aperto un mondo. Lui aveva probabilmente delle visioni. Staccava la spina e restava immobile, senza reazioni e in quel momento aveva delle visioni che derivavano da un mondo estraneo. Lo vedevo ogni tanto fermo, credevo che pensasse”.

“Mi sono chiesta spesso perché non fosse affettuoso - svela ancora la showgirl 61enne - Mi ha dato il primo bacio spontaneo quando aveva 15 o 16 anni. Mi sono messa a piangere, ero così felice di questo bacio. Ho capito che per lui era impossibile abbracciare e baciare. Ogni tanto tornava ma erano momenti molto rari. Mi accontentavo che non bevesse, non si drogasse, era il figlio che tutte avrebbero desiderato”.

Lory è felice di non aver saputo prima della sua malattia. Alla D’Urso spiega: “Mi sono chiesta spesso perché non mi sono accorta che fosse malato. Nessuno mi ha mai detto che aveva dei problemi. Mi dicevano solo che si isolava, che stava sempre da solo. Non mi sembravano gravi. Mi sono chiesta cosa avrei fatto se avessi saputo prima di questa sua malattia irreversibile. Ho capito che sarei stata infelice per 20 anni. Quindi sono felice di non averlo saputo, perché non avrei potuto salvarlo”.

Il padre di Loren, un modello di cui non rivela il nome, non ha mai voluto conoscere il figlio. “Conobbi questo ragazzo e mi piacque immediatamente. Voleva lavorare nel campo musicale, fare il deejay. Intanto faceva qualche foto da modello e conduceva una vita itinerante. La nostra relazione durò tre mesi. Non vivevamo insieme, ci vedevamo una volta a settimana circa. All’inizio di dicembre lui partì per l’America. Ero incinta ma non lo sapevo. Lo scoprii dopo un po’ e fui felicissima. Non glielo dissi, non avevo idea di dove fosse nel mondo”, racconta la Del Santo.

“Qualche anno dopo il padre di Loren arrivò nel mio ufficio a Milano. Mi chiese se era vero che avevamo avuto un figlio insieme, quindi volle vederlo. Rimasi bloccata. Gli chiesi che intenzioni avesse: se ci fosse stato, se fosse rimasto come padre, ne sarei stata felice, altrimenti avremmo desistito perché non volevo turbare Loren. Gli diedi appuntamento per il giorno dopo a Milano ma lui non si è mai presentato. Non l’ho mai più visto in vita mia”, sottolinea ancora.

Lo stesso uomo, stando alle sue parole, avrebbe avuto un figlio anche da Ingrid Casares, ex compagna di Madonna: “La ex fidanzata di Madonna aveva avuto una relazione con il padre di Loren quasi nello stesso periodo in cui la avevo avuta io. I nostri bambini avevano 10 mesi di differenza”. Lory ha anche provato a far avvicinare Loren al fratello, ma lui non ha voluto: “Spiegai tutto a Loren ma rimase indifferente. Mi rispose che aveva da fare. Non sapevo che proprio in quel periodo stava sviluppando questa malattia. Consiste nell’essere distaccati dalla realtà e non essere interessati a nessuno. E' rimasto così indifferente che non sono più riuscita a tornare di nuovo sull’argomento”.

Lory Del Santo va avanti e non si abbatte. Con le lacrime agli occhi sottolinea: “Voglio combattere, se cedi il passo al dolore è finita. Cerco di essere un esempio. Loren mi ha fatto felice per 20 anni. Non posso chiedere di meglio”.

