Lory Del Santo e il sesso col compagno 30enne: 'Lui è molto attivo, seducente e...'

Lory Del Santo è pronta a volare in Honduras all’Isola dei Famosi insieme al fidanzato, Marco Cucolo. Il loro rapporto va a gonfie vele dopo quasi 10 anni di relazione, che festeggeranno il 5 settembre 2022, e i 33 anni di differenza d’età all’anagrafe. La showgirl 63enne a Novella 2000 sul sesso col compagno 30enne dice: “Lui è molto attivo e seducente”.

Il sesso è una parte fondamentale del rapporto che li lega, la passione con il tempo non è scemata affatto. “Lui è molto attivo e seducente. Da questo lato, mi conquista sempre. Fa le mosse giuste”, svela Lory. Non chiarisce, però, quante volte facciano l’amore durante la settimana, ma fa intendere che non sono poche: “Beh, non vorrei dare un numero. A volte sono distratta. Ma lui è vigile e attento”. Le posizioni che adottano sono “tutte quelle classiche e riconosciute dal manuale della normalità”.

La Del Santo ha paura che Marco la lasci per una donna più giovane: “Gli ho anche detto che non mi opporrò, nel caso, perché la sua felicità per me viene prima d tutto”. Nonostante siano una coppia da molto, i due non hanno mai pensato al matrimonio: “E’ un’istituzione obsoleta: in realtà solo una festa da fare con gli amici, nella speranza di avere regali. Infatti ormai è consuetudine prendere accordi prematrimoniali. Penso che questa sia la giusta soluzione: fare contratti economici per la tutela personale e dei figli e poi fare una grande festa”.

Sull’Isola, che la vedrà concorrente insieme a Cucolo, Lory Del Santo svela: “Sono super allertata e pronta. Oggi ho pensato di cominciare a fare la valigia: due intimi e due costumi, più una ciabatta…”. E’ più preoccupata per Marco: “Lui non so se è preparato né convinto, ma staccarsi dal cellulare, che porta anche in bagno e, presumo, sotto la doccia, gli farà bene. Sarà come entrare in una clinica da riabilitazione dai social”.

