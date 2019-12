Lory Del Santo ha detto che il cantante Zucchero non si è comportato bene con lei. Secondo la 61enne l’artista è stato irriconoscente, visto che le chiese il favore di presentargli Eric Clapton, all’epoca suo compagno, ma dopo essere stato accontentato non ringraziò e, anzi, quando fu lei a chiedergli un favore, lui, attualmente 64enne, non si comportò bene. “Sono stata io che ho fatto conoscere Eric Clapton a Zucchero. Ho visto che è persino volato a Londra per incontrarlo, Eric ha anche suonato in un suo disco. Se Zucchero mi ha ringraziato per averglielo fatto conoscere? Non esattamente, lo ha conosciuto e poi 'arrivederci e grazie'. Forse anche Zucchero è elevato e non si ricorda delle persone più in basso di lui...”, ha spiegato nel programma radiofonico ‘Un Giorno da Pecora’.

“Tra l'altro una volta a Zucchero avevo chiesto un piccolo favore... All'epoca ero fotografa per una rivista e stavo andando nella sua casa di campagna per fargli due foto. Mentre guidavo mi ha fatto chiamare da qualcuno per mi ha fatto dire che aveva cambiato idea. Io ero già a metà strada, e sono andata lo stesso. Le foto gliele ho fatte perché mi sono impuntata”, ha aggiunto.

Nell’intervento radiofonico Lory ha anche smentito di essere incinta, nonostante qualche mese fa aveva spiegato di voler diventare mamma di una bambina. Sul fidanzato Marco Cucolo, 28 anni il prossimo gennaio, ha invece detto che si sta “impigrendo”: “Ormai ha 30 anni, si sta un po' impigrendo”. Che la Del Santo stia pensando di rimpiazzarlo con uno più giovane?

Scritto da: la Redazione il 17/12/2019.