Il Principino Louis, terzogenito di William e Kate, debutta a Buckingham Palace e ruba la scena a tutti, perfino alla Regina: foto

Il piccolo nato un anno fa ha partecipato all’evento Trooping the Colour a Londra

Louis si è divertito a vedere gli arei volare e ha attirato l’attenzione della stampa

Il Principino Louis, terzogenito del Principe William e di Kate Middleton nato poco più di un anno fa, ha rubato la scena a tutta la famiglia reale durante l’evento ‘Trooping The Colour’ andato in scena questo weekend a Londra. Sul balcone di Buckingham Palace, dove ha fatto il suo debutto per la prima volta, Louis si è divertito a vedere gli arei della Royal Air Force sfrecciare in cielo e lasciare le scie colorate. Il piccolino, tra smorfie simpaticissime e saluti con la mano, ha attirato l’attenzione di tutta la stampa e anche dei sudditi di Sua Maestà la Regina Elisabetta, che in quest’occasione ha festeggiato il suo 93esimo compleanno (che però è stato lo scorso aprile). Insieme a Louis, che è stato quasi tutto il tempo in braccio a papà William, c’erano ovviamente anche i fratelli maggiori, il Principino George e la Principessina Charlotte.

