Luca Argentero compie 48 anni: la moglie Cristina Marino gli organizza una festa a sorpresa, guarda

L’attrice e imprenditrice 34enne stupisce il marito riunendo tutti gli amici cari in una cena su un rooftop a Milano

Al mattino presto arriva la torta insieme ai loro due figli Nina Speranza, 5 anni, e Noè Roberto, 3

Le celebrazioni iniziano al mattino presto, quando arriva la prima torta accompagnata da un dolce biglietto. Gliela porta insieme ai loro due figli, Nina Speranza, che compirà 6 anni il prossimo 20 maggio, e Noè Roberto, che il 16 febbraio scorso ne ha compiuti appena 3. Luca Argentero il 12 aprile compie 48 anni, la moglie Cristina Marino gli organizza una festa a sorpresa e lo lascia a bocca aperta.

Al mattino presto arriva la torta insieme ai loro due figli Nina Speranza, 5 anni, e Noè Roberto, 3

L’attrice e imprenditrice 34enne all’uomo che ama infinitamente per il compleanno dedica sul social un post in cui, con un carosello di foto, racconta il loro legame indissolubile. “A TE AMORE MIO…”Quando saremo due cambierà nome pure l’universo diventerà diverso”. Auguri a te, che sei tutto il mio universo”. Cristina cita la famosa poesia “Due” di Erri De Luca, quella che più li rappresenta. “Amore mio”, replica Luca, felicissimo.

Luca Argentero compie 48 anni: la moglie Cristina Marino gli organizza una festa a sorpresa

L’attrice e imprenditrice 34enne stupisce il marito riunendo tutti gli amici cari in una cena su un rooftop a Milano

Argentero non sa che la Marino gli ha organizzato un party sul rooftop di un famoso locale a Milano. In serata, con look total black, in tono con la consorte, esce di casa pensando di andare a godersi una serata romantica insieme a lei. Invece, quando arriva, è stupito più che mai: un’immensa tavolata è pronta per lui. Ad attenderlo gli amici più cari. E’ una cena preziosa, di quelle che fanno bene all’anima.

Per la coppia look total black

Luca spegne le candeline

Tutto applaudono e gli cantano la classica “tanti auguri a te”. L’attore abbraccia la sua Cristina e la bacia con passione. Spegne le candeline davanti agli intimi e se la gode. La sua vita lo appaga, la famiglia è in primo piano e il lavoro va come meglio non potrebbe. Anche la Marino ha ripreso a recitare: al momento riescono a gestire tutto, pur rimanendo vicini ai loro bimbi, che rimangono la priorità assoluta.