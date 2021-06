Luca Argentero e Cristina Marino, luna di miele italianissima: ecco dove sono dopo le nozze

Luca Argentero e Cristina Marino, dopo le nozze celebrate sabato 5 giugno a Città della Pieve, in Umbria, nel tardo pomeriggio, alle 18, dal sindaco Fausto Risini nella sala giunta del Comune, si regalano una luna di miele italianissima. La coppia è in vacanza in uno dei luoghi più incantevoli e suggestivi del Bel Paese. La bionda 30enne e il fascinoso attore 43enne hanno scelto la Costiera Amalfitana, non dimenticando di fare una puntatina a Capri.

Felici, si godono un viaggio rigenerante dopo il sì in Italia, dove ormai ci si può spostare senza problemi. Forse, più avanti, quando l’emergenza dovuta alla pandemia sarà solo un ricordo, si concederanno un’altra luna di miele all’estero.

Nina Speranza, la figlia che lo scorso maggio ha compiuto un anno, non c’è. Luca e Cristina sono soli, soletti. La Marino condivide alcune foto della vacanza. I giri sulla Costa d’Amalfi e di Sorrento, a Capri, dove hanno mangiato a La Fontelina, beach club esclusivo accanto ai Faraglioni, alla Conca del Sogno a Massa Lubrense, a Positano gli regalano emozioni forti.

“White week”, scrive Cristina Marino, mostrandosi magnifica con indosso un due pezzi bianco. L’attrice, modella e imprenditrice pubblica uno scatto in cui mostra ancora la sua mano accanto a quella del marito con le fedi all’anulare. L’atmosfera è magica e preziosa.

Anche Luca Argentero condivide qualche immagine. “Amore mio meraviglioso”, commenta la sua compagna di vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2021.