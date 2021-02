Luca Argentero e Cristina Marino mascherati per Carnevale: ecco da cosa

Luca Argentero e Cristina Marino non lasciano trascorrere il Carnevale senza travestirsi. I due sono irresistibili mascherati per celebrare il Martedì Grasso uno da avocado e l’altra da una pimpante Jane Fonda, regina dell’aerobica negli anni ’80. L’attore 42enne condivide lo scatto che lo immortala in coppia insieme alla bella 29enne con i curiosi costumi addosso e ironicamente scrive: “Ogni avocado ha la sua Jane Fonda…”.

Felici, innamorati, dopo un romantico San Valentino trascorso da soli, in un fantastico relais lasciando la figlia Nina Speranza, nata il 20 maggio scorso, dalla nonna per una sola notte, ora si godono l’ultimo giorno di Carnevale con un pizzico di divertimento. In questo momento difficile in cui non ci si può mascherare per andare a feste insieme a tanti altri amici, i due cedono comunque alla tentazione di mettersi un travestimento e posare in coppia per i fan sul social e catturare una pioggia di ‘like’.

Complici, appassionati, genitori presenti per la loro prima figlia, pensano alle nozze, ma più in là, quando sarà possibile celebrare senza troppe restrizioni. Intanto proseguono con il loro lavoro: Luca è richiestissimo sul set. Ora è impegnato con le riprese di Sandokan - La serie, insieme a Can Yaman.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2021.