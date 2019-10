Luca Argentero e Cristina Marino sono sempre più innamorati. L’altra sera la passione ha preso il sopravvento anche sul red carpet dell’evento charity ‘Every Child is My Child’ che si è svolto a Roma. I due, ospiti di Desiree Colapietro Petrini e Anna Foglietta che hanno organizzato la serata di gala, si sono scambiati un passionale bacio sul red carpet davanti ai fotografi. Entrambi elegantissimi in nero, l’attore e la compagna sono stati tra i più fotografati sul tappeto rosso. Il 41enne e la 28enne sono ormai una coppia da quasi 4 anni e per i fiori d’arancio sembra ormai solo questione di tempo.

E’ stato proprio Luca, uno dei sex symbol più amati del cinema italiano, a rivelare recentemente di pensare spesso alla possibilità di mettere la fede al dito per la seconda volta, dopo il matrimonio fallito con Myriam Catania. "Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene. Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento”, ha fatto sapere.

“Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto", ha poi aggiunto.

