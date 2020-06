Luca Argentero e Cristina Marino, la prima foto della coppia con la figlia Nina

Luca Argentero e Cristina Marino condividono su entrambi i loro profili Instagram la prima foto in cui posano con la figlia Nina Speranza. I due sono al settimo cielo per la piccola, nata lo scorso 20 maggio che, a quindici giorni dalla sua venuta al mondo, è un delizioso scricciolo tra le braccia della mamma.

L’attore 42enne e la compagna, attrice e modella 28enne, nello scatto sorridono entusiasti. "Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore”, scrive Argentero. Anche la Marino usa le stesse parole, ma in inglese. Sono appagati dall’essere finalmente genitori, Nina è un regalo che hanno fatto al loro amore.

Il post sul social contiene anche un’altra immagine in cui il papà salta euforico, cammina, letteralmente, tre metri sopra il cielo. Luca Argentero ha trovato la sua dolce metà e con lei ha costruito la sua famiglia. Il matrimonio al momento è solo rimandato. “Lo faremo presto”, ha detto in una recente intervista. Del resto i due sono davvero affini. “Io sono migliorata tantissimo da quando sto con lui - ha detto la Marino - Luca sa amare in una maniera estremamente speciale e questo ti porta inevitabilmente a essere una persona migliore. Prima che essere fidanzati noi siamo amici”.

Cristina Marino si gode il compagno e la dolce Nina, ai fan nelle IG Stories rivela: “Sto bene, mi sono presa del tempo per la famiglia. Sono innamorata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2020.