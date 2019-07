Luca Argentero e Cristina Marino fanno shopping a Milano. Innamoratissimi, camminano per le vie del quadrilatero della moda nel capoluogo lombardo. Sono bellissimi, felici e affiatati. La bionda non perde mai di vista il fidanzato. Poco dopo i due prendono il treno, vanno in Toscana. L’attore in serata si esibisce in “E’ questa la vita che sognavo da bambino” al Teatro Romano di Fiesole. Cristina, da ‘perfetta assistente personale’ gli stira lei stessa gli abiti di scena.

Shopping a Milano e tanti sorrisi. Il 41enne e la 28enne camminano in strada mano nella mano. Non rifuggono gli obiettivi dei paparazzi, anche se non amano moltissimo stare al centro dei riflettori. Lei è chic con indosso camicina con le maniche scese sulle spalle in cotone, pantaloni leggeri, sandali e borsetta di paglia, lui casual e trendy con camicia di lino e sneakers.

Dopo lo shopping a Milano Luca Argentero e Cristina Marino vanno in taxi alla stazione e salgono sul treno. A Fiesole in teatro l’ex gieffino racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno cambiato profondamente la società, la storia e la loro disciplina. Prima Cristina Marino, con tanto di tavola da stiro aperta davanti e ferro da stiro tra le mani, toglie le pieghe agli abiti di scena del compagno.

Luca la riprende. “Per fortuna la mia personal assistant di palco è qui pronta a stirarmi l’abito di scena… Questo sì che è amore!”, esclama. La ragazza sorride e ironicamente replica: “Questa sì che è schiavitù…!”. E’ divertita, nonostante le sue parole, lo fa con piacere e la sera riprende il suo uomo in palcoscenico, mentre recita e il pubblico rapito ascolta e lo applaude a lungo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/7/2019.