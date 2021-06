Avevano detto che avrebbero aspettato la fine della pandemia, ma poi i preparativi sono partiti e sabato 5 giugno Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati.

L’attore, 43 anni e l’attrice 30 enne si sono giurati amore eterno davanti al sindaco Fausto Risini nella sala giunta del comune di Città della Pieve.

Pochi invitati, una cerimonia intima e romantica e una festa nel casale in provincia di Perugia. Data segreta e nessun annuncio per la coppia che però è stata ripresa all’uscita dal comune da un turista. Il video pubblicato su tik tok è riuscito ad immortalare il passaggio in sidecar rosso degli sposini: lui elegantissimo alla guida e lei bellissima in abito bianco in pizzo nel posto del passeggero.

Una cerimonia molto intima e riservata, quella scelta dalla coppia di attori, genitori della piccola Nina Speranza che a maggio ha compiuto un anno.

