Luca Argentero e Cristina Marino si sposano? Lui spiega che...

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano? L’attore 42enne torna a parlare delle nozze con la compagna 29enne da cui lo scorso 20 maggio ha avuto la figlia Nina Speranza. Il matrimonio arriverà, svela a Tv Sorrisi e Canzoni, che gli regala la cover del settimanale. Finora il Covid gli ha impedito di poter organizzare come avrebbero voluto.

Quando gli di domanda dei fiori d’arancio con la biondissima Marino, Luca Argentero chiarisce: “Prima è rimasta incinta, poi c’è stato il Covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo, è nei nostri piani da un po’. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante. Ora poi è una questione di responsabilità civile, bisogna fare le cose bene, con calma, evitando assembramenti”.

Intanto l’artista si dedica al lavoro. Dal 15 ottobre tornerà su Rai Uno in “Doc - Nelle tue mani”, negli acclamati panni del dottor Fanti. Luca sta anche girando il seguito di “Come un gatto in tangenziale", con Paola Cortellesi e Antonio Albanese e deve recuperare le date a teatro di “E’ questa la vita che sognavo da bambino?”, appena sarà possibile. Poi per lui c’è il meraviglioso mestiere di padre, che sta scoprendo con gioia.

“Sono un papà totalmente innamorato. Ci spostiamo tanto per farle capire fin da subito che la nostra è una vita in movimento e che vivremo così. Non siamo né ipocondriaci, né paranoici ma attenti, precisi, però sportivi”, racconta Argentero.

E sul rapporto con Cristina ora che è arrivata la figlia dice: “Ci ha uniti ulteriormente. L’unica riflessione che facevamo è che Nina ora ha la precedenza su qualunque altra cosa e noi veniamo dopo di lei. Ma siamo felici così. Ci alterniamo nella gestione di tutto, abbiamo la fortuna di poterci dedicare solo a lei”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2020.