Luca Argentero, dichiarazione d'amore in tv per Cristina Marino: 'E’ la donna più bella che io abbia mai visto’

Luca Argentero è pazzo di Cristina Marino, la donna che ha sposato il 5 giugno scorso e da cui un anno e 8 mesi fa ha avuto la piccola Nina Speranza. Ospite a Domenica In per presentare la seconda stagione di “Doc- Nelle tue mani”, al via dal prossimo 13 gennaio, il 43enne fa una vera e proprio dichiarazione d’amore alla bionda 31enne, attrice, modella e imprenditrice digitale. “E’ la donna più bella che io abbi mai visto”, confessa a Mara Venier.

“Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale, che è Cristina - sottolinea Luca - E’ una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. E' la donna più bella che io abbia mai visto. E' un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

Si sono incontrati sul set a Santo Domingo e da allora è stato colpo di fulmine. “Sentivo che c'era qualcosa di unico che poteva generare qualcosa di più grande ancora. Così è nata Nina Speranza, gioiello di inestimabile valore”, rivela l’attore.

Argentero poi parla della figlioletta, per cui si definisce ‘rin*oglionito’ d’amore: “Ognuno vede il proprio figlio come una creatura migliore, ma lei è davvero simpatica, ride e sorride tutto il giorno. Forse perché noi facciamo lo stesso con lei. Visto che passiamo il giorno a guardare un mondo che non sappiamo più riconoscere e non sappiamo che mondo la attende, quello che so è che oggi voglio offrirle le giornate più belle che voglio. Poi il futuro è nelle sue mani”.

Cristina, a casa, lo guarda estasiata e risponde con una dedica nelle sue storie su Instagram: “Le parole che seguono questo video mi hanno emozionata molto. Sono felice, innamorata e grata”.

