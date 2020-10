Luca Argentero con 'Doc' stravince: ecco quanti milioni di persone hanno visto la serie

Luca Argentero con “Doc - Nelle tue mani” stravince. Milioni di persone non perdono un istante della serie tv. La fiction con protagonista l’attore 42enne torna su Rai Uno e fa il botto: tiene incollati davanti al piccolo schermo ben 7 milioni 435mila telespettatori, registrando uno share del 31,9%.

Luca Argentero è sempre più convincente e accattivante nei panni di Andrea Fanti , ruolo che gli sta regalando soddisfazioni immense in tv. “Doc - Nelle tue mani” la scorsa primavera aveva registrato anche gli 8 milioni di telespettatori, ma durante il lockdown si pensava fosse anche aiutata dal periodo particolare in cui tutti erano in casa. L’atteso ritorno bissa il successo ed è una vera bomba.

“Non mi aspettavo questo successo, nessuno di noi si aspettava questo riscontro. Ogni tanto ci sono progetti che raggiungono un'alchimia perfetta. Abbiamo lavorato su una grandissima sceneggiatura. Rai1 ha deciso di sposare questo nuovo stile. La serie è stata venduta in Spagna, in Portogallo. Vorrei riconoscere il merito di tutti quelli che ci hanno lavorato”, ha spiegato l’artista alla conferenza stampa per presentare i nuovi episodi della serie.

E aveva poi aggiunto: “La chiusura della prima stagione è clamorosa, non voglio alimentare troppe aspettative ma è un grandissimo finale. Arrivare lì da dove ci eravamo interrotti è stato un viaggio incredibile, succedono tantissime cose. Mi ha sconvolto leggere come gli autori sono riusciti a condensare, oltre ai casi di puntata, la storia dei giovani medici e del mio personaggio”. I telespettatori sono tutti curiosi di sapere come andrà a finire.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/10/2020.