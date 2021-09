Luca Argentero, la foto con Can Yaman e Raoul Bova manda in estasi le fan

Luca Argentero pubblica sul social una foto in cui è sorridente insieme a Can Yaman e Raoul Bova. Lo scatto immediatamente manda in estasi le fan: l’immagine cattura una pioggia di ‘like’ e commenti entusiasti. “Il trio delle meraviglie”, li definiscono tutti.

“C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…”, scrive ironico Argentero, 43 anni, che con Yaman è impegnato nella nuova serie tv su Sandokan. In passato si era sussurrato pure di alcuni dissapori tra i due sul set: niente di più falso, evidentemente. Regna l’armonia e un feeling massimo.

La foto di Luca Argentero, Can Yaman e Raoul Bova è da impazzire. “Scoppiano le coronarie”, sottolinea un utente. “Mi confermate che è legale questa foto prima di dormire?”, chiede ironica una follower. E ancora: “Un colpo basso per le mie coronarie, il trio delle meraviglie”; “Giovedì gnocchi?”; “Foto atta a far impazzire l’ormone femminile”; “E poi ci sono miliardi di donne senza ossigeno dopo aver visto questa foto. I fantastici 3”.

L’immagine, condivisa anche dal divo 31enne turco, piace moltissimo. “Neanche nei sogni avremmo potuto immaginare di vedere una foto del genere”, commentano ancora uomini e donne, innamorati dei tre artisti. In molti si chiedono se nel cast del remake di Sandokan ci sia anche Bova, 50 anni appena compiuti: per tutti sarebbe davvero stupendo se così fosse.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2021.