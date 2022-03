Luca Argentero parla della partecipazione al 'Grande Fratello’: 'E’ stato il primo passo’

Luca Argentero è oggi uno degli attori più di successo di cinema e tv in Italia. La sua carriera nel mondo dello showbusiness è però iniziata con un reality show. Nel 2003 è stato infatti uno dei concorrenti della terza edizione del ‘Grande Fratello’. Intervistato dal Corriere della Sera gli è stato chiesto come ricorda quell’esperienza. “È stata una parte del mio percorso, il primo passo nel mondo dello spettacolo. Ma vedo più connessione con l’esperienza che feci subito dopo, la serie tv Carabinieri”, ha risposto.

“Il Grande Fratello è stato divertente, ma è qualcosa che è successo quasi vent’anni fa. Sono legato ad altri incontri, a registi come Ozpetek, Placido o Marco Risi; a storie che reputo speciali, e che anche il pubblico ha apprezzato, commedie come Solo un padre, Diverso da chi?, Lezioni di cioccolato. Ho una valigia piena di bei ricordi”, ha aggiunto il 43enne originario di Torino.

Luca, che nel 2020 è diventato padre per la prima volta dopo la nascita della piccola Nina Speranza, avuta con la moglie Cristina Marino, ha poi raccontato che diventare un attore non era nei suoi piani. Da ragazzo aspirava ad essere un campione dello sport. “Per niente. I miei sogni erano legati allo sport, come per molti ragazzi. Mi sono reso conto in fretta che non sarei mai diventato un campione: né un fortissimo tennista né un grande sciatore, i miei sport preferiti”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 7/3/2022.