Luca Argentero è un papà praticamente a tempo pieno. Da quando lo scorso 20 maggio è venuto al mondo il suo primo figlio, o meglio la sua prima figlia, Nina Speranza, la vita dell’attore è completamente cambiata. Adesso le sue giornate si dividono tra biberon e passeggiate al parco, sempre attento al benessere della neonata, frutto dell’amore con Cristina Marino, collega e influencer 29enne. Poche ore fa il divo del cinema italiano ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui appare con paio di scarpe estive mentre spinge la carrozzina su un terreno non asfaltato, in un parco. “Molto fuori strada”, ha scritto accanto all’immagine scherzando.

Recentemente, ospite di ‘E Poi C’è Cattelan’, il bel 42enne torinese ha spiegato come sta vivendo questo periodo e quanta gioia la bambina abbia portato nella sua vita. “Sono in carenza di sonno, è festival della colica, giocoleria pura, ma non hai nessun potere sulla colica sono arrivato a questa conclusione”, ha detto. “Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano ma è veramente così”, ha aggiunto. “Avevo immaginato questo momento per tantissimo tempo, gli amici cercano di raccontarlo, ma tutto quello che ti dicono è retorica. Retorica, ma è vera. Incredibilmente bello ed emozionante”, ha continuato.

Parlando dei tratti somatici della piccola ha poi concluso: “A quanto pare assomiglia un po’ di più a me”.

Scritto da: la Redazione il 24/6/2020.