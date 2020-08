Luca Argentero si gode i primi mesi da papà. L’attore, che lo scorso 20 maggio ha avuto il suo primo figlio, o meglio la sua prima figlia, Nina, frutto dell’amore con la compagna Cristina Marino, si concede lunghe ore “stretto stretto” alla piccolina, che gli ha regalato una gioia immensa. Appena può scappa in campagna con lei (ha un casale in Umbria) per immergersi in questa nuova esperienza circondato dalla tranquillità e dal verde. Sul social ha pubblicato una foto in cui appare con Nina sul petto, mentre è sdraiato sopra un’amaca. Accanto all’immagine ha scritto: “Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po’, dice di essere felice...”.

Recentemente Luca, che da poco è tornato sul set (sono iniziate le riprese della nuova stagione di ‘Doc’), ha raccontato quanto l’arrivo della bimba abbia completamente stravolta la sua esistenza. “Sono in carenza di sonno, è festival della colica, giocoleria pura, ma non hai nessun potere sulla colica sono arrivato a questa conclusione”, ha fatto sapere ospite di ‘EPCC’. “Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano ma è veramente così”, ha poi aggiunto. “Avevo immaginato questo momento per tantissimo tempo, gli amici cercano di raccontarlo, ma tutto quello che ti dicono è retorica. Retorica, ma è vera. Incredibilmente bello ed emozionante”, ha continuato.

Infine quando gli è stato chiesto a chi somigli di più Nina, ha risposto: “A quanto pare assomiglia un po’ di più a me”.

Scritto da: la Redazione il 10/8/2020.