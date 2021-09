Luca Argentero e il sesso con Cristina Marino dopo essere diventati genitori: ecco cos'è cambiato

Luca Argentero parla del sesso con Cristina Marino dopo essere diventati genitori di Nina Speranza, che ha compiuto un anno lo scorso 20 maggio. In tv, ospite a “Da Grande”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan su Rai Uno, l’attore rivela cos’è cambiato. Il 43enne si sbottona e sorprende tutti con le sue parole.

“La vita sessuale viene stravolta dopo essere diventati genitori?”, domanda Cattelan senza peli sulla lingua. Argentero sorride sornione, poi ribatte: “Ni”. E spiega: “Non c’è tutta la giornata a disposizione, ci sono meno frangenti. Non c’è più ‘sono stanco’, ‘stavolta no’. Quando si può, si fa. L’occasione rende l’uomo ladro. Quando c’è quella finestra temporale aperta, la devi utilizzare”.

Le confessioni di Luca non si esauriscono. L’artista svela: “Mia moglie mette like sempre a uno". La persona a cui si riferisce è Stefano De Martino, l’ex marito di Belen. “Cristina è incredibile, io le ho chiesto cosa ci trova in Stefano De Martino. Lei sai che cosa mi ha risposto? Che ha il profilo Instagram curato!”, aggiunge Argentero.

Alessandro Cattelan va sul proprio smartphone e, scorrendo tutte le foto dell’ex ballerino, dimostra che anche sua moglie, Ludovica Sauer, mette 'like' agli scatti del 31enne.

“Stefano, adesso basta! Bloccale, blocca le nostre mogli. Hai tanti follower, cosa ti costa?”, dicono in coro sia lui che Argentero. La replica di De Martino nelle sue IG Stories non tarda ad arrivare.

Il conduttore napoletano fa capire di aver accolto la richiesta di Alessandro e Luca: vorrebbe bloccare su Instagram sia Cristina Marino che Ludovica Sauer, ma ironico commenta: “Non me la sento….non ce la faccio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.