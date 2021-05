Luca Argentero sfinito dalla compagna Cristina Marino

Luca Argentero è sfinito dalla compagna Cristina Marino. L’attore è stanchissimo e sudato e non certo per evoluzioni sotto le lenzuola con la bionda… L’attrice e modella 29enne sa come stremare il suo futuro marito: con il fitness.

Cristina, ormai esperta trainer e, con la sua piattaforma Befancyfit, pure una tra le fit influencer più cliccate e seguite, fa allenare con lei il compagno Luca, padre dell’adorata Nina Speranza, che tra pochi giorni compirà un anno, e il fratello Davide Vittorio. A fine lezione la Marino è fresca come una rosa, Argentero, invece, è davvero provato.

“Amorino come va?”, domanda Cristina. “Ho gestito”, replica l’attore. La biondina ride di gusto: “Sei sudato, a me sembri distrutto”. Non gli lascia scampo.

Il bel 43enne resiste, capita spesso che ora si alleni con l’amata. Cristina a La Gazzetta dello Sport ha raccontato: “Spesso mi alleno con Luca! Quando ci siamo conosciuti però avevamo un approccio all’allenamento molto diverso, ma sono felice ed orgogliosa di poter dire che sono riuscita a convertire allo stile Befancyfit! Oggi quindi è diventato un compagno di allenamento!”. Lui, però, soffre sempre molto più di lei, davvero stakanovista del fitness spettacolare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.