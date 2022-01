Luca Argentero da due anni vive un sogno a occhi aperti, come se stesse in una vera e propria bolla di felicità. Nonostante il Covid e tutti i cambiamenti arrivati nel mondo a causa dei contagi, l’attore 43enne è felicissimo. Toutto merito della sua famiglia e dell’enorme successo ottenuto in tv, come rivela senza alcun problema a Gente.

“Questi due anni, che saranno ricordati da tutti come i più brutti e pesanti degli ultimi ottanta, per me sono stati incredibilmente belli e ricchi di soddisfazioni. Ho messo al mondo una bambina, ho sposato una donna meravigliosa e ho preso parte a un progetto, Doc appunto, tra i più grossi e di maggior successo degli ultimi quindici anni”, spiega l’artista al settimanale.

E proprio “Doc - Nelle tue mani 2”, iniziato ieri, 13 gennaio, su Rai Uno ha fatto boom con gli ascolti: la serie tv in prima serata ha sfondato il muro del 30% di share.

La nascita di Nina Speranza, il 20 maggio 2020, le nozze con Cristina Marino, il 5 giugno scorso in Umbria, nel loro casale: tutto ha fatto sì che per Luca questo fosse un periodo indimenticabile. “Certo, ho anche vissuto la paura perché molte persone care sono state male - chiarisce ancora Argentero - E sono esasperato da questa costante incertezza, vorrei tornare a vivere la normalità”. Poi conclude: “Odio la mascherina, ma credo che, in certe situazioni anche in futuro, continuerò a usarla”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2022.