Luca Dorigo, l'ex tronista con le discoteche chiuse non può fare il dj: ecco che mestiere fa ora

Luca Dorigo con le discoteche chiuse a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia non può fare il dj. L’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista dell’edizione 2006/2006 e 2007/2008, a 40 anni ha trovato modo di adattarsi alla situazione che gli ha provocato non poche difficoltà. A Fanpage svela che mestiere fa ora.

E’ preoccupato per il futuro. Luca Dorigo, dopo che il premier Mario Draghi ha comunicato la decisione del governo di lasciare ancora chiuse le discoteche, sottolinea: “Sicuramente sarebbe stato utile permettere almeno l'accesso tramite green pass. Se fossi il proprietario di una discoteca sarei incaz*ato nero per questa situazione. Sono sostanzialmente un ‘dipendente’ del settore e sono comunque incaz*ato nero, perché anch'io incontro molte difficoltà. Mi adatto e cerco di trovare altre soluzioni, ma non oso immaginare cosa stia passando quella povera gente che ha investito denaro, forze e tempo su locali che adesso valgono poco o niente”.

L’ex volto della tv, che sogna l’Isola dei Famosi e ha già fatto un privino lo scorso anno per il GF Vip, senza riuscire però a varcare la porta rossa, svela come riesce a sbarcare il lunario: “Saltuariamente faccio dei lavoretti per arrotondare o vado a dare una mano a un amico che fa il parquettista. Non ci trovo niente di male. C'è chi mi dice: ‘Ma sei proprio tu? Possiamo fare una foto?'. E io: ‘Facciamo la foto, ma lasciatemi lavorare’".

Dorigo aggiunge: “Sono passato da avere venti serate al mese, ad averne cinque se mi va bene e a metà della metà del compenso. Anche così, a volte mi dicono di no perché se vado io, la gente si accorge che c'è l'ospite, si accalca e vengono i controlli. Praticamente non riesco a lavorare neanche ‘gratis’”.

