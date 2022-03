Luca Onestini cacciato di casa dalla fidanzata: 'Non me lo merito’

E’ finita tra Luca Onestini e Cristina Porta. Lo ha fatto sapere lo stesso 29enne italiano, che lo scorso anno ha vinto il reality spagnolo ‘Secret Story’ e che aveva conosciuto la giornalista iberica proprio in quel programma. Via Instagram Onestini ha spiegato di trovarsi ora in un hotel di Madrid, ma non per sua scelta. Aggiungendo di non pensare di meritarsi questo.

“Se la mia presenza infastidisce, preferisco eliminare il problema. Sono in hotel da ieri non per mia decisione. Per essere chiari. Devo sopportare di non ricevere nemmeno una risposta sul mio cellulare”, ha scritto in una Story.

“Se lo fa, è solo per dirmi di non tornare a casa anche se era quello che desideravo di più. Non ha tempo per rispondermi ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola. Quando è stata lei a dirmi di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi”, ha aggiunto.

“Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non può continuare così. Ognuno vada per la sua strada separatamente. Un bacio”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 16/3/2022.