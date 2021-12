Luca Onestini conosce il grande amore della nuova fidanzata: la tenera foto

Luca Onestini ha conosciuto l’altro amore della vita della sua fidanzata. Sì, perché ora il cuore di Cristina Porta batte forte per due persone: una è il 28enne italiano conosciuto nel reality ‘Secret Story’, l’altra è il suo adorato nipotino. Pubblicando su Instagram una foto in cui Luca appare con il piccolo che scarta un regalo, probabilmente portatogli proprio dal bell’emiliano, la giornalista catalana ha scritto: “I miei amori”.

L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha lasciato tanti cuori rossi nei commenti. Tra loro la fiamma della passione sembra ardere davvero forte dopo la vittoria di lui nel programma di Telecinco (si è portato a casa anche 50mila euro). Dopo la fine del format Luca tra l’altro non è tornato in Italia per le Feste, ma è rimasto a Madrid proprio per stare con Cristina (e probabilmente per altri impegni di lavoro).

La storia durata quattro anni con Ivana Mrazova sembra ormai già un lontano ricordo nonostante sia finita solamente la scorsa estate.

Scritto da: la Redazione il 28/12/2021.