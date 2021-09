Luca Onestini finalmente parla dei motivi dell’addio a Ivana Mrazova

Se fino a qualche giorno fa Luca Onestini affermava di non avere minimamente idea del motivo per cui Ivana Mrazova lo ha lasciato (tra l’altro, stando alla sua versione, gliel’avrebbe comunicato su Whatsapp), ora l’ex tronista nel reality spagnolo ‘Secret Story’ si è lasciato andare e ha raccontato cosa non funzionava nel loro rapporto, che era nato nel 2017 durante la seconda edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Parlando con alcuni coinquilini dello show iberico iniziato da poco, ha detto: “A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosie e in amore non può esserci gelosia di questo tipo”.

“Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando”, ha aggiunto il 28enne emiliano, che sta seguendo le orme del fratello Gianmarco, ormai un volto molto noto del mondo televisivo spagnolo.

“All’inizio non mi rendevo conto di questi suoi aspetti. Chi vuole il tuo bene non fa questi ragionamenti. Io con lei ho parlato di questo, ma non capiva, non comprendeva. Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei. Mi diceva ‘non parli con me, non stiamo insieme e tu studi’”, ha proseguito Luca.

“Chiaro che mi piacerebbe di più uscire con te, bere, andare al mare con una birra in mano o a fare un aperitivo con l’Aperol Spritz, ma studiavo per noi. Che poi era questione di un mese e mezzo o due. Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura. Costruivo qualcosa, eppure lei mi dava dell’egoista”, ha quindi concluso.

Al momento Ivana, 29 anni, non ha commentato pubblicamente nessuna delle esternazioni di Onestini riguardo il loro rapporto e la fine del loro amore, annunciata lo scorso agosto.

