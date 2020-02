Serata delle grandi occasioni a Sanremo per Luca Onestini e Ivana Mrazova. La coppia ha partecipato ad un evento nella città dei fiori proprio durante i giorni del Festival ed è apparsa in splendida forma. I due hanno sfilato sul red carpet e si sono messi in posa sfoggiando look elegantissimi e super glamour. Lui ha scelto un completo total black dalla testa ai piedi. Lei invece un lungo abito grigio scuro. Entrambi 27enni, sono certamente una delle coppie più belle della televisione.

Insieme dalla fine del 2017, quando si sono conosciuti all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’, Luca e Ivana sono molto innamorati. Ci vanno però con i piedi di piombo. Non vogliono bruciare le tappe perché sono ancora giovani e devono costruirsi un futuro solido prima di mettere su famiglia, anche se la voglia c’è. “E' ancora un po' presto pensare a un figlio. A volte ci si gioca ma non mi piace. Ivana e io siamo due ragazzi come molti altri. Abbiamo 27 anni e prima di tutto siamo persone responsabili”, ha spiegato recentemente lui in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’.

“Tra i desideri, c'è quello di diventare genitori, certo. Credo che prima di pensare a sé stessi e alla voglia di avere un figlio, però, si debba pensare al futuro di questo bambino. A una stabilità che, magari, due giovani della nostra età, con vite abbastanza impegnate, non potrebbero garantire in questo momento”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 7/2/2020.