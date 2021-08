Luca Onestini e Ivana Mrazova, è finita: l’annuncio ufficiale

La relazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è arrivata al capolinea. La coppia è ufficialmente scoppiata, come ha annunciato il modello e aspirante dentista 28enne via social. Postando una foto in cui appare mentre bacia la bellezza ceca, ha scritto su Instagram nel pomeriggio di martedì 10 agosto: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono”.

Luca è poi sembrato confermare quanto circolava da tempo sui siti di gossip: ovvero che le cose non andavano benissimo già da un po’. “Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi”, ha aggiunto. A quanto pare sono rimasti comunque in buoni rapporti. “La stima rimane, il bene anche”, ha concluso.

Luca e Ivana, 29 anni, si erano conosciuti durante la partecipazione alla seconda edizione del ‘Grande Fratello Vip’ nel 2017 (vinta da Daniele Bossari).

10/8/2021