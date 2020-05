Luca Onestini e Ivana Mrazova si riabbracciano dopo la quarantena lontani

Luca Onestini e Ivana Mrazova si riabbracciano dopo la lunga quarantena lontani. I due finalmente si riempiono di coccole, sono al settimo cielo. La modella con il lockdown era rimasta bloccata per molto tempo in Repubblica Ceca, dove era andata a trovare la sua famiglia, l’ex tronista, invece, a Milano ha continuato a lavorare in radio, a Rtl, con Raffaello Tonon. Ivana il 10 maggio è riuscita a tornare in Italia, un viaggio difficile, una vera odissea. Poi altri 14 giorni in isolamento prima di poter nuovamente vedere il fidanzato.

Felici, innamorati e vicini. Ivana esprime tutta la sua contentezza in un post poco prima di riabbracciare Luca e scrive: “Questo periodo lungo e difficile lo descriverei come la separazione dei corpi, ma non dei cuori. Una grande lezione di vita e prova sentimentale, ma io non avevo dubbi su questo. Mi si è solo confermata una cosa di quale ero sicura.Adesso mi sento come una bimba, che aspetta il Natale… Non ho mai desiderato così tanto, che il tempo scorresse più veloce…Non vedo l’ora di stare con te. Ti amo”.

“E’ stata dura non lo nego. Non ve l’ho mai detto esplicitamente per non pesare su nessuno. In questo periodo ho pensato, riflettuto e scritto. Scritto pagine di cose che non credo pubblicherò mai. Io e Ivana siamo stati forzatamente separati da febbraio, lo sapete. Lei bloccata in Repubblica Ceca e io qui, chiuso in una Milano sotto attacco di un virus che sembrava onnipotente ma che con noi però, ha perso. C’è stato un lieto fine anzi un nuovo lieto inizio. Tu sei mia, io sono tuo, come prima, più di prima. Avanti tutta!”, le fa eco il 27enne.

Finalmente ‘vicini, vicini’, Ivana e Luca si fanno vedere inseparabili nelle IG Stories condivise. Escono con la mascherina e passeggiano nel centro di MIiano. Le sorprese non sono ancora finite.

E’ una domenica speciale la loro, c’è anche un altra reunion ad attenderli: la coppia cena con Gianmarco Onestini. Si regalano piatti appetitosi a base di pesce a casa. Dopo la quarantena riassaporano il calore degli affetti più cari.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2020.