Luca Onestini rimedia un occhio nero per colpa della fidanzata: ecco cos’è successo

Luca Onestini sul social, nelle sue IG Stories, si fa vedere dai fan con un terribile occhio nero. L’ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffino vip, racconta cos’è successo: è tutta colpa della fidanzata.

Luca e Cristina Porta, giornalista spagnola conosciuta durante la partecipazione al programma Secret Story, in onda in Spagna su Telecinco, stanno trascorrendo qualche giorno romantico a Parigi. Ieri sera i due sono stati in un locale nel centro della città per vedere in diretta tv il macht di Champions League tra PSG e Real Madrid.

“Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain - racconta Onestini - quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio”.

La bionda 31enne, grande tifosa del Real Madrid, al gol vittoria di Mbappé arrivato al 94’, profondamente delusa dal risultato finale di 1-0 per i francesi, si è lasciata andare a una frase ingiuriosa nei confronti del PSG, facendo imbestialire i tifosi rivali. Luca Onestini, intervenuto in difesa della fidanzata, ne ha fatto le spese: ora ha un livido nero tutto intorno all’occhio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2022.