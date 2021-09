Luca Onestini nel reality spagnolo: 'E’ stata Ivana a lasciarmi, non so perché

Luca Onestini da pochi giorni è protagonista del reality spagnolo ‘Secret Story’. Davanti alle telecamere del programma si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla fine della relazione con Ivana Mrazova, avvenuta poche settimane fa. Parlando con una serie di coinquiline curiosissime di conoscere i dettagli dell’addio, ha spiegato: “Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei”. “Adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile”, ha aggiunto. “Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose”, ha continuato.

Luca, 28 anni, ha però speso anche belle parole per la modella di origini ceche. “Lei è la donna più bella che io abbia mai conosciuto. Poi era anche una brava ragazza ovviamente”, ha affermato. “Le relazioni possono finire, ma questo è quello che penso. La nostra relazione può anche essere finita, ma quello che credo resta lo stesso. Lei per me è davvero bellissima dentro e fuori”, ha quindi concluso.

Luca e Ivana si erano conosciuti durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip”, nel 2017. La loro relazione durava da circa 4 anni quando lo scorso 10 agosto è arrivato l’annuncio della rottura via social.

