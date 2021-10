Luca Onestini, scatta il bacio passionale a Cristina: immagini

Sembra che Luca Onestini sia davvero molto interessato a Cristina Porta, giovane giornalista spagnola con cui sta condividendo l’esperienza del reality ‘Secret Story’. Il 28enne emiliano è tra i protagonisti dello show iberico e durante un gioco si è lasciato andare ad un bacio davvero passionale con la ragazza, che lavora per il braccio spagnolo di Mediaset.

In alcune immagini che stanno facendo il giro dei social si vede Luca che prende l’iniziativa e bacia in maniera davvero focosa Cristina. Certo, si è trattato di un gioco, ma secondo molti Onestini da tempo mostra un certo interesse per lei.

Nel frattempo proprio nello stesso programma, qualche settimana fa, l’ex gieffino vip ha rivelato che tra le cause della fine della storia d’amore con Ivana Mrazova (conclusasi ad agosto) ci sarebbe anche una presunta gelosia di lei. “Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando”, ha affermato.

“All’inizio non mi rendevo conto di questi suoi aspetti. Chi vuole il tuo bene non fa questi ragionamenti. Io con lei ho parlato di questo, ma non capiva, non comprendeva. Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei. Mi diceva ‘non parli con me, non stiamo insieme e tu studi’”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 6/10/2021.