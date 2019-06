Luca Onestini contro il GF che non l’ha mai invitato in studio per parlare con il fratello: fuori dalla Casa col megafono per fare una sorpresa a Gianmarco che si commuove e piange

Sorpresa al fratello Gianmarco, Luca Onestini fuori dalla Casa del GF col megafono

‘E quando provano a tapparvi la bocca, VOI URLATE ANCORA PIÙ FORTE’

Luca Onestini si ribella e va contro il GF che finora non l’ha mai invitato in studio per fare una sorpresa al fratello, concorrente al reality show. L’ex tronista 26enne va fuori dalla Casa e col megafono si fa sentire da Gianmarco, gli urla tutto il bene che gli vuole. Il ragazzo 22enne in giardino lo sente e si commuove, scoppia in lacrime, confortato dagli altri inquilini. Luca Onestini si è più volte lamentato del comportamento che il GF ha tenuto nei confronti del fratello, tenuto lontano dai suoi affetti più cari. E così ha deciso di andare ‘contro’ e fare di testa sua. Fuori dalla Casa con il megafono tra le mani gli fa una sorpresa e grida per farsi sentire da Gianmarco, dicendogli che c’è ed è orgoglioso di lui. Nonostante ci sia la musica alta, Onestini Jr. lo ascolta, si accorge della sua presenza e, commosso, si accascia per terra piangendo. “Ti penso sempre, sei sempre nel mio cuore”, replica con la voce rotta. VIDEO “Deve ancora nascere la persona che possa impedirmi di farti sentire il mio sostegno”, urla Luca Onestini, fuori dalla Casa del GF per il fratello Gianmarco. Sul social condivide una clip che lo riprende mentre regala la sorpresa al ‘fratellino’ e a commento scrive: “MISSIONE COMPIUTA. E quando provano a tapparvi la bocca, VOI URLATE ANCORA PIÙ FORTE !”. Visto che Il GF non ha mai fatto una sorpresa a Gianmarco, Luca Onestini decide di agire a modo suo e dona al fratello un momento intenso e bellissimo. Fuori dalla Casa con il megafono gli urla tutto il suo amore. Orgogliosa della sua scelta anche Ivana Mrazova, la fidanzata di Luca conosciuta proprio al Grande Fratello Vip, che su Instagram gli fa i complimenti.

Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.