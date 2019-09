Luca Onestini torna a parlare della sua vitiligine. L’ex gieffino ha un’importante discromia su gambe e braccia, ma se un tempo si vergognava di farla vedere agli altri, adesso non ha più alcun timore a mostrarsi in pubblico. Così sul social è tornato a condividere alcune foto in cui appare con le gambe scoperte e a parlare di come è cambiato nel tempo il suo rapporto con la manifestazione cutanea.

Innanzitutto il 26enne, che attualmente è fidanzato con Ivana Mrazova, modella conosciuta proprio durante la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ del 2017, ha voluto condividere il messaggio che gli è arrivato da una sua follwer: “Buongiorno Luca! Ti avevo scritto qualche tempo fa riguardo la vitiligine che ho anche io e dopo la tua risposta, dopo tutte le tue storie, la tua simpatia, il tuo umorismo, non solo non mi vergogno più di queste chiazze ma, anzi, ne vado fiera! Grazie, grazie, grazie!”.

Poi ha commentato: “Siete sempre di più a scrivermi questo tipo di messaggio. Da un lato mi dispiace siate così in tanti ad avere la vitiligine, dall’altro mi fa piacere se posso, in qualche modo, darvi coraggio. Alla fine possiamo vederli come ‘tatuaggi fatti dalla natura’ che ci rendono unici. Le cose di cui vergognarsi sono altre. Io le ho mostrate, le mostro e le mostrerò. Fate lo stesso e fregatevene”.

Scritto da: la Redazione il 3/9/2019.