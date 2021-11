Luca Zingaretti compie 60 anni: ecco come ha deciso di festeggiare

Luca Zingaretti oggi, 11 novembre, compie 60 anni. L’attore, famoso in tutto il mondo per l’interpretazione in tv del Commissario Montalbano, ha deciso di festeggiare il compleanno in famiglia: spegne le candeline insieme alle due figlie Emma, 10 anni, e Bianca, 6, nate dal matrimonio con Luisa Ranieri, che ha sposato nel 2012.

Zingaretti condivide sul social una rara foto che racconta il suo ‘giorno speciale’. “E non ho bisogno di altro…”, scrive postando lo scatto che lo immortala davanti la torta abbracciato alle sue due bambine.

Amatissimo dal pubblico, da sempre impegnato oltre che in televisione, al cinema e in teatro, Luca Zingaretti ama moltissimo la sua esistenza in famiglia. Riservato, al Corriere della Sera sulla moglie rivela: “La conquistai sul set di Cefalonia. Le facevo trovare fiori dappertutto. Prenotavo l’intero ristorante, c’erano fiori su ogni tavolo. Cedette per sfinimento”.

Quando gli si chiede come immagini l’Aldilà, risponde: “Non me lo immagino. La vita è ora e qui. Bisogna cercare di stare bene; che non vuol dire andare alle Maldive, ma vivere appieno ogni momento, anche il peggiore; perché può sempre riservare sorprese”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2021.