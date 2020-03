Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, contro il GF Vip per il crollo psicologico della moglie

Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, si scaglia contro il GF Vip per il crollo psicologico della moglie. Durante la quindicesima puntata del reality show, la brasiliana è stata accusata di fare riti magici contro Antonella Elia, secondo la 42enne una persona negativa. Subito dopo la diretta la donna, duramente redarguita, ha pianto disperatamente stesa per terra in camera da letto. Il 35enne la difende sia sul social che in tv, a Pomeriggio 5.

Fernanda Lessa ha spiegato che essendo lei per metà Indios e pure una fervente credente, ha semplicemente fatto un gesto usuale nel suo paese di nascita: ha utilizzato del sale per allontanare la negatività. Luca Zocchi è furente. Sul suo profilo, condividendo una foto della moglie durante il crollo psicologico al GF Vip, scrive: “Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo e religione, beceri e ignoranti, non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto”.

“Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone. Capita, spesso quando la pensi diversamente, quando provieni da un’altra cultura, vieni trattato cosi, vieni bistrattato in quanto ‘diverso’ ma non sono questi i messaggi che dovrebbero passare...amore mio, stai tranquilla, la gente ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano, fottitene di quello che dicono dei barotti finti perbenisti…ti amo, tanto”, sottolinea ancora l’uomo nel suo post.

Luca continua a far conoscere il suo pensiero contro il GF Vip e la sua produzione anche nelle IG Stories: “Ieri sera avete leso la dignità di un popolo, di un credo, di una persona soprattutto, che è mia moglie, passandola come una strega, una caccia alle streghe nei confronti di Fernanda, mi vergognerei fossi in tutti voi!”.

“Peccato che non abbiate fatto vedere che la Elia e i video ce li ho io qua presenti, dicesse che Fernanda è indemoniata, perché di lei non lo avete detto? Cosa ha la Elia di così tanto diverso dagli altri? Perché lei ha detto le stesse frasi o sbaglio? Controllate bene i video o dobbiamo fare come il gioco di Pago? In cui cancellate i video in cui fate ste cose, che schifo! Amore mio spero che tu stia lì dento ancora il meno possibile, per la tua dignità, per te stessa, non ti fa bene stare in posto del genere, di vipere”, precisa ancora infuriato.

Poi, interrogato sulla questione da Barbara D’Urso in tv, chiarisce: “Credo che ieri sera sia stato ridicolizzato il credo di un popolo e di mia moglie. Lei è molto legata alle sue origini, gli Indios, è un popolo millenario. Determinate cose che lei fa, le fa per protezione da persone che per lei emanano negatività. Anche io mi attornio di persone che mi trasmettono positività, senza fare riti. Lei non potendo evitarle, per difendersi da queste negatività, si fa il segno della croce e prega”.

Sul bagno con l’acqua e il sale Luca Zocchi aggiunge: “Ha fatto un bagno del sale, di purificazione. Si usa in tantissime parti del mondo, non lo trovo così grave. Stiamo parlando di positività e negatività. Basterebbe informarsi meglio prima di parlare. Ieri sera è stato ridicolizzato quello in cui lei crede”.

Poi il marito di Fernanda Lessa conclude: “Mia moglie è fragile fino a un certo punto, ha un bel carattere. Quando la tocchi su determinate cose, come le sue radici e le ridicolizzi, diventa un problema. Credo che lei non immaginasse di fare nulla di male”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/3/2020.