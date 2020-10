Selvaggia Lucarelli è voluta intervenire sul caso che sta facendo discutere tanto in queste ore. Dopo che Nina Moric ha pubblicato gli audio di due telefonate sui social, una con l’ex marito Fabrizio Corona e una con il figlio Carlos, la giornalista ha deciso di commentare la vicenda chiedendosi come mai durante la crescita dell’unico figlio dell’ex coppia gli assistenti sociali non abbiano fatto di più. “Non entro nelle dinamiche familiari di cui si discute in queste ore e nel contenuto di alcune telefonate pubblicate, però una cosa la voglio dire”, ha premesso la 46enne, giudice di ‘Ballando con le Stelle’.

“Gli assistenti sociali, talvolta così solerti nell’intervenire su genitori i cui interessi non sono difesi da avvocati di fama, qui cosa hanno fatto? Dove sono stati? Come hanno protetto un ragazzo chiaramente cresciuto in un contesto malsano?”, ha aggiunto Selvaggia. “Ho ragione di credere che in un altro contesto si sarebbe pensato di più al bene di un ragazzino che alle pretese dei genitori”, ha poi concluso.

Lo scorso agosto, dopo che ha compiuto 18 anni, Carlos è andato a vivere con il padre e la Moric, 44, ha più volte pubblicamente accusato Corona, 46, di stare sfruttando il figlio per fare i suoi interessi e di volerlo portare su una strada sbagliata facendogli commettere errori già fatti dai genitori.

Scritto da: la Redazione il 13/10/2020.