Lucas Peracchi annuncia azioni legali contro Eva Henger, Finora in alcune interviste aveva parlato di querela, ma poi aveva chiarito di non aver ancora agito nelle opportune sedi. Il personal trainer, ex volto di Uomini e Donne, vuole tutelarsi, lo dice chiaramente a Barbara D’Urso. A Live - Non è la D’Urso aveva dato la possibiltà alla madre della sua fidanzata, Mercedesz Henger, di confrontarsi con lui, peccato che la 46enne abbia rifiutato l’incontro. Nel famoso ascensore l’ex tronista non trova nessuno ad attenderlo.

Lucas Peracchi, durante lo show della D’Urso, viene invitato dalla conduttrice a dirigersi verso l’ascensore e a entrare. L’emiliano spera che Eva Henger sia lì: vuole le sue scuse pubbliche dopo le accuse infamanti lanciategli contro dalla bionda, che l’ha incolpato di violenza nei confronti della figlia. E’ anche disposto a fare lui stesso le sue scuse alla donna, per alcune battute fuori luogo. Lucas, però, rimane deluso. Nell’ascensore Eva non c’è, c’è solo una lettera.

Peracchi, invitato da Carmelita, legge la lettera indirizzata alla presentatrice. “Cara Barbara - scrive Eva Henger - come sai io non manco mai ai miei impegni e questa sera sarei venuta da te come annunciato. Mercoledì scorso però sono stata avvertita dai miei avvocati in cui mi dicono che Lucas mi ha denunciata per diffamazione, il mio avvocato mi ha vietato di parlare. Vorrei che Lucas si sottoponesse alla macchina della verità, sono stanca!”.

Lucas legge e alla fine rimane senza parole. Annuncia azioni legali. Il 33enne dice: “Io sono più stanco di lei… Adesso lo confermo, procederò con le mie tutele legali, non lo avevo ancora fatto. Le ho offerto un’occasione d’oro, mi sono arrivate delle diffide in cui mi invitavano a non far vedere a voi e a terzi i messaggi che lei inviava a me. Ma proprio lei ha iniziato tutto questo show e ora diffida me! A parte che non ve li avrei mostrati perché ho dei valori….”.

Poi aggiunge: “Ti ringrazio Barbara per avermi invitato qui, io avrei chiesto scusa perché ho sbagliato a dire quelle cose in macchina, lei qui non è voluta venire, non ammetterà mai che si è inventata tutto questo teatro”. La D’Urso è stupefatta: desiderava tanto che i due facessero finalmente pace e che questa brutta e triste vicenda finalmente si chiudesse.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2019.