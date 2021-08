Lucas Peracchi attacca l’ex fidanzata, sulle pagine di Nuovo si scaglia contro Mercedesz Henger e racconta una verità diversa rispetto a quella finora emersa riguardo la rottura con la bionda 30enne. “Ho scoperto che vedeva un altro”, rivela.

Il personal trainer 33enne all’indomani della rottura con la figlia di Eva Henger nelle sue IG Stories, per smorzare subito le polemiche, aveva precisato: “Nessun tradimento”. Adesso cambia versione. Intervistato dal settimanale Peracchi confessa: “Lei mi ha lasciato”.

Lucas subito dopo aggiunge: “A me qualcosa non tornava. A poco a poco la verità è venuta a galla e ho scoperto che vedeva un altro. L’addio è stato un fulmine a ciel sereno, perché io non le facevo mancare nulla”.

Nonostante le parole contro l’ex Mercedesz, Lucas Peracchi smorza comunque i toni e precisa: “Io non la condanno, anche se lei è stata poco trasparente”.

L’ex volto di Uomini e Donne dice la sua, finora si era sempre pensato che tra i due fosse finita per colpa dei tanti litigi e tira e molla continui, come evidenziato dalla stessa Mercedesz che sempre sulle pagine dello stesso giornale aveva chiarito come la relazione fosse diventata invivibile a causa dei tanti contrasti tra loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2021.