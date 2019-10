Lucas Peracchi torna in tv da Barbara D’Urso. Stavolta con lui c’è sua madre, Bonnie. La donna difende a spada tratta il figlio dalle accuse di Eva Henger. “Non è un violento”, sottolinea a gran voce. L’ex tronista litiga con Mercedesz Henger, ma come tutte le coppie. Così dice la donna, che svela anche: “Eva al telefono mi ha detto: ‘Se voglio posso rovinarlo’”.

Il personal trainer 33enne è seduto davanti a Carmelita con la madre accanto. In tv Bonnie dice: “Sono delusa perché Eva mi ha chiamato ad agosto, una lunga chiacchierata, in cui abbiamo parlato di tutto, dicendo che non riusciva a contattare la Memi, Mercedesz, dicendo: ‘Forse Lucas non glielo permette’. Stanno insieme da un anno, litigano tanto, ma come tutte le coppie. Lucas non è violento, mette dentro a volte e poi sbotta, ma non è violento. Non le mena, è solo uno che quando tiene troppo butta fuori, ma mai nulla di violento”.

“Io sono cascata dalle nuvole, sono stata molto male Barbara. Io l’ho sentito per la prima volta da te, da un giornalista e sono rimasta senza parole. Ma perché mi chiami, dopo un periodo in cui stavano male entrambi, sia Mercedesz sia Lucas, perché si erano lasciati, e mi dici quelle cose?”, continua.

Lucas Peracchi chiarisce il motivo del suo periodo buio. E’ la prima volta che ne parla: “Ho passato un periodo brutto, in cui stavo male, perché la persona che amo di più mia madre stava male, ci sta che non sia perfettamente di buon umore”.

Le sue parole vengono confermate dalla mamma che confessa: “Sì, io non sono stata bene, all’inizio dell’anno precedente ho avuto un tumore al seno, ho poi subito un altro intervento, per fortuna era benigno. La conosci Memi, ci sentiamo spessissimo, io non ho mai avuto sentori di nulla. Litigavano tantissimo. Spesso quando litigavano Lucas chiamava Eva e la Memi non voleva”.

La madre di Luca Peracchi parla della telefonata intercorsa con Eva Henger e spiega: “E’ stata molto lunga. Non amichevole, come ha detto lei. Mi ha detto che lui le aveva mandato un messaggio in cui la aveva insultata, io non sapevo, ovviamente da madre sento che mio figlio non è stato educato nei confronti di un’altra mamma, quindi di riflesso mi sono scusata. Dopo Lucas mi ha fatto sentire il messaggio. Allora ho parlato con Memi e le ho anche detto di sentire sua mamma. Al telefono mi ha detto che lei avrebbe risolto tutto in tribunale, come è abituata a fare, ha detto così, e mi ha detto ‘Se voglio posso rovinarlo’”.

Lucas Peracchi si sente travolto dalle accuse di Eva Henger, la madre lo difende. L’emiliano, intanto, ha detto che avrebbe querelato la mamma della fidanzata, in tv però precisa: “Non mi sono alzato la mattina e ho deciso di insultare Eva Henger. Io non l’ho ancora denunciata, non ho fatto partire niente, anche perché ho visto che da parte sua c’è un’apertura per chiedermi scusa”.

In studio a Domenica Live Lucas e la madre continuano a respingere le accuse al mittente, anche quelle di Riccardino Schicchi, fratello di Mercedesz, e lo zio Bertold. Pensano che la faccenda poteva risolversi semplicemente incontrandosi faccia a faccia. Il polverone che si è scatenato è esagerato.

“Riccardino mi è simpatico, ovviamente è il figlio e deve dire ciò che dice la mamma. Se Eva dice che io picchio sua figlia dalla mattina alla sera, tu voli dai Carabinieri, non aspetti. Ma io che picchio una donna? Mi ha rovinato la vita, mi ha messo un’etichetta stampata addosso che picchio le donne, chi me la toglie più adesso a me?”, sottolinea ancora Peracchi.

E chiosa: “Io non mi tengo gli insulti, dopo la terza, quarta volta che insulti, non sto zitto. Sono disposto anche a perdonarla. Sono disposto ad incontrarla e a fare pace. Sono dispostissimo, ma ho bisogno di scuse pubbliche perché non può permettersi di dire che picchio le donne. Sono disposto a chiedere scusa se ho sbagliato. Lei mi ha rovinato, mi ha mandato in fumo tanti progetti. Hanno chiamato nel posto in cui lavoro dicendo: ‘Ma voi fate lavorare Lucas quello che picchia le donne?’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2019.