Lucas Peracchi prima accusa Mercedesz Henger di averlo tradito con Andrea Montovoli, poi ritratta.

Sembrava fosse tornato il sereno tra l'ex tronista e la figlia di Eva Henger. Nelle ultime ore, però, Lucas ha condiviso sul social alcuni post che lascivano intendere un tradimento da parte della fidanzata con Andrea Montovoli. Il ragazzo ha successivamente cancellato tutto.

Mercedesz dal canto suo ha risposto smentendo e spiegando che le esternazioni di Lucas erano frutto della sua eccessiva gelosia: a notte inoltrata è andato a ricercare su Instagram tutte le sue vecchie fiamme, o presunte tali, soffermandosi in modo particolare su Andrea.

Peracchi non ha replicato alla Henger ma ha fatto delle scuse pubbliche, ammettendo di aver mentito: "Ho inventato tutto io, o precisamente la mia testa - ha scritto su IG Stories - chiedo scusa a tutti, tanto sono una me*da da quando ero a 'Uomini e Donne' e rimango una me*da anche oggi". "Non sto bene da tanto tempo - ha aggiunto - sempre finto dietro un finto sorriso, chiedo scusa a tutte le persone che credevano in me, ma sono troppo debole, ho rovinato tutto quello che mi è stato dato, solo per colpa mia. Sono una persona brava spero che qualcuno se ne sia accorto vicino a me. Purtroppo non sto bene e la mia mente mi ha distrutto anno dopo anno giorno dopo giorno, non sono cattivo. Io non c'entro ma una vita che non mi apparteneva che ho desiderato da piccolo mi ha ucciso lentamente fino a portarmi alla disperazione totale, convivo così da troppo tempo e purtroppo nessuno mi ha capito (...) Dio me la farà pagare".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/9/2019.