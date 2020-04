Lucia Annunziata ricoverata con febbre e problemi respiratori allo Spallanzani

Lucia Annunziata è ricoverata con febbre alta e problemi respiratori allo Spallanzani. La giornalista 69enne è stata portata nell’ospedale romano ieri sera in ambulanza direttamente dalla sua abitazione nella Capitale. Si attende l’esito del tampone per capire se si tratta di Coronavirus, ma i sintomi ci sono tutti.

Le è salita la febbre e ha riscontrato gravi problemi respiratori. Lucia Annunziata ha richiesto l’arrivo dell’ambulanza per essere trasportata in ospedale. Appena arrivata allo Spallanzani, è stata immediatamente sottoposta a tampone, non si conosce ancora il risultato. In giornata sono attese notizie.

Lucia Annunziata, che ha da pochissimo lasciato la direzione dell’Huffington Post, ha continuato a essere al timone del suo programma, “Mezz’ora in più”, in onda onda su Rai Tre, anche in piena emergenza sanitaria. Ha però intervistato i suoi ospiti ‘in remoto’ tramite Skype, come stanno facendo tutte le trasmissioni in questo momento drammatico di pandemia, per evitare vicinanze e possibili contagi, rispettando la regola della distanza sociale. E’ possibile che qualcosa sia andato storto e non abbia funzionato. Il Coronavirus, un nemico invisibile, è subdolo e, come appare chiaro in questi giorni, spesso non perdona.

8/4/2020