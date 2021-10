Luciana Littizzetto, i figli la chiamano 'mamma’ solo in pubblico. Il motivo

Luciana Littizzetto ha rivelato che i suoi due figli Jordan e Vanessa, entrati a far parte della sua vita quando avevano già 9 e 11 anni, la chiamano “mamma” solamente in pubblico, davanti ad altre persone esterne alla famiglia. Nel privato non usano questo termine, ma un più amichevole “Lu” (abbreviazione del suo nome).

Il noto volto tv 56enne durante l’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” ha presentato il suo libro “Io mi fido di te”, in cui parla proprio del percorso fatto con i due ragazzi, inizialmente presi in affido e poi adottati. A Fabio Fazio ha svelato: “Dicono ‘mia mamma’ quando ci sono gli altri. Quando sono da soli con me, mi chiamano ‘Lu’”. Il motivo? “Non riescono tanto a dire mamma, perché in effetti una mamma naturale ce l’hanno quindi…”.

Per la simpatica Lucianina, la cosa non è però un cruccio: “Non è più un problema comunque, ormai mi sono abituata”.

Scritto da: la Redazione il 11/10/2021.