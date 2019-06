Luciana Littizzetto in vacanza a Londra con i due figli Jordan e Vanessa. La comica condivide uno scatto sul social e ironizza: 'Qui quo e qua. Ci vediamo là’

E’ con i due figli Jordan e Vanessa a Londra Luciana Littizzetto

La 54enne con i due ragazzi presi in affido insieme all’ex compagno Davide Graziano

Luciana Littizzetto sorride a Londra accanto ai suoi figli, Jordan e Vanessa, i due ragazzi presi in affido con l’ex compagno Davide Graziano. Si sta godendo una splendida vacanza insieme a loro nella capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito. Ormai i figli di Luciana Littizzetto sono adulti. Vanessa ha 24 anni, Jordan quasi 21. L'artista gira tutta Londra con loro due e si diverte un mondo. Sul social condivide una delle poche foto che raccontano il suo privato e scrive: “Qui quo e qua. Ci vediamo là. 154 Holland Park Avenue”. Anche Vanessa pubblica un’altro scatto che racconta il loro viaggio. Nella seconda foto sono a Covent Garden. I figli di Luciana Littizzetto sono due fratelli di origine macedone. La comica li adora. Di se stessa come mamma in passato ha dichiarato: “Sono una madre buffa che aspira all’autorevolezza, ma per tante donne è così: dovremmo sdoppiarci. Dico sempre che con i figli, scusi l’espressione, ti prendi una vagonata d’amore e di mer*a”. A Londra con Jordan e Vanessa si riposa dopo la stagione televisiva. La sua famiglia è speciale. “Alla fine conta solo l’esperienza: conoscersi, volersi bene, passare il tempo insieme. Lo rifarei domani. Da piccoli era tutto più complicato, gli veniva la febbre? E vai coi consigli: vasche di acqua fredda, no, pezze bagnate sulla fronte, calzini con l’aceto, Tachipirina, Oscillococcinum. Puoi impazzire. Oggi c’è un bel legame”, ha detto Lucianina parlando dei suoi ragazzi in tv.

