Fine dell'anno con un incidente decisamente fuori programma per Luciana Littizzetto. La comica torinese, 55 anni, ha rivelato con un post social di essere caduta per strada e ora ha il polso e la rotula ingessati. Luciana ha postato una foto che la ritrae a letto, nel suo appartamento a Torino: distesa mostra i segni della caduta e scrive: ''No comment. Volata per la strada. Rotula e polso".

E' l'incidente capitato Luciana Littizzetto a Torino come lei stessa ha rivelato sul suo profilo Instagram. L'immagine, dove si mostra sorridente e con il pollice alzato, è corredata da un commento ironico: "E buona fine e buon principio". In poche ore il post ha raccolto moltissimi like tanti messaggi di affetto e di auguri. Da Michelle Hunziker a Filippa Lagerback passando per Antonella Clerici: tutti hanno inviato un pensiero di pronta guarigione per la Littizzetto che trascorrerà

Scritto da: La Redazione il 30/12/2019.