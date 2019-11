Luciana Littizzetto ha un grande debito nei confronti della sua amica Maria De Filippi: è madre grazie a lei. Lo confida a Raffaella Carrà nel corso dell’ultima puntata di “A raccontare comincia tu”.

La comica ha due figli, presi in affido con l’ex compagno Davide Graziano. Vanessa e Jordan sono due fratelli di origine macedone e ormai sono adulti: hanno 24 e 21 anni. La 55enne ha deciso di accoglierli nella sua casa da quando erano piccoli e diventare madre grazie a Maria De Filippi.

“Maria fa troppo ridere – confida Luciana Littizzetto a Raffaella Carrà – è intelligente, spiritosa, autentica e con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, così tanto che le sarò grata per sempre. Roba che col lavoro non c’entra nulla”.

Poi, chiarendo le sue parole e parlando dell’affidamento, ‘Lucianina’ racconta: “Tutto è nato da un discorso che feci con Maria De Filippi, in maniera confidenziale, con una spremuta in mano. Lei mi raccontò la storia di suo figlio, Gabriele, che era in affido anche lui… E così abbiamo cominciato la pratica”.

La Littizzetto, sentendo la storia della conduttrice 57enne e il marito Maurizio Costanzo, che hanno accolto Gabriele in famiglia, ha voluto seguire il loro esempio ed è mamma grazie ai consigli di Maria.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2019.