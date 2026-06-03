Il 66enne, marito di Paola Perego, punta il dito contro la 52enne ex moglie di Paolo

Ospite del Festival della Tv a Dogliani rilascia sul palco a Gianni Minoli un’intervista al veleno

Dopo le dichiarazioni di lui, messe nero su bianco nel suo libro, “L’Uragano - Soli, fulmini e saette”, lei lo scorso fine marzo aveva annunciato: “Ne parleremo nelle sedi opportune”. Nonostante la possibile querela, svelata abbastanza limpidamente, Lucio Presta, ex manager di Bonolis, attacca ancora e senza freni Sonia Bruganelli. “La odio da quando la conosco”, ammette candidamente sul palco del Festival della Tv 2026 a Dogliani. A Gianni Minoli rilascia un’intervista al veleno puntando il dito contro la 52enne ex moglie di Paolo, suo ex assistito.

''La odio da quando la conosco'': Lucio Presta, ex manager di Bonolis, attacca ancora senza freni Sonia Bruganelli

Nel libro il manager 66enne, marito di Paola Perego, ha parlato ampiamente dei presunti tradimenti di Sonia. Non solo, l’ha pure accusata di essere la sola responsabile della fine del rapporto lavorativo e dell’amicizia col famoso conduttore 64enne. E’ tornato più volte sulla questione, con dichiarazioni di fuoco sia sui giornali che in tv.

Lucio anche stavolta non si sottrae. Quando l’argomento si sposta sulla rottura con Bonolis, dice: “Sua moglie Sonia Bruganelli gli ha detto che eravamo stati a letto insieme, ma sapevamo entrambi che non era vero”. E aggiunge: "E’ stato l'ultimo colpo di scena per allontanarci, lei ci ha provato in tutti i modi perché io volevo riportare Paolo in Rai a riprendere i pacchi e condurre Sanremo, ma lei non voleva perché ha una società di produzione che lavora con Mediaset".

Il 66enne, marito di Paola Perego, punta il dito contro la 52enne ex moglie di Paolo

Presta poi, lasciando ogni remora, ammette: "Io la odio da quando la conosco, ma Paolo con lei soffre della sindrome di Stoccolma”. Anche con Amadeus il legame professionale si è rotto, spiega, per Giovanna Civitillo. "Quando sposi la donna sbagliata è una tragedia", precisa.