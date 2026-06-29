Fa a pezzi il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che al debutto ha segnato 27,6% di share

Il 66enne va contro i reality in generale e dice: “Si tratta di un’illusione destinata a trasformarsi in depressione”

Torna a pungere, questa volta contro uno dei colossi intoccabili della televisione italiana. Lucio Presta, manager di tanti vip, si scaglia contro Temptation Island. Ospite di Paesaggi Festival, non fa sconti e fa a pezzi il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che al debutto su canale 5 la scorse settimana ha segnato 27,6% di share. “Se mia figlia mi dicesse che ci va, la prenderei a capocciate”, rivela senza alcun problema.

''Se mia figlia mi dicesse che ci va, la prenderei a capocciate'': Lucio Presta, manager dei vip, contro Temptation Island

Il 66enne, come suo solito, senza filtri spiega: “Per un secondo stavo guardando la televisione e ho visto un programma. Io capisco che a tanti piaccia e mi domando perché. Stava iniziando Temptation Island ed io mi domandavo: 'Ma ca**o, scusate... ma queste persone, questi ragazzi, queste ragazze... ma un padre, una madre, un fratello, ma ce l’hanno?'”.

Il marito di Paola Perego aggiunge: “Perché a me, se mia figlia mi dice che va a Temptation Island, ma io la prendo a capocciate per 3 giorni e 3 notti di seguito. Ed è la gioia più grande della mia vita, mia figlia. E invece vedo che i genitori sognano attraverso queste cose la loro soluzione, la loro... il futuro dei loro figli”.

Fa a pezzi il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che al debutto ha segnato 27,6% di share

Lucio chiarisce il suo modo di intendere la tv: “Beh, questa non è la televisione che io amo. Continuerò a fare quella che so fare: una televisione scritta, pensata, fatta di cose serie, di cose costruite, dove c'è la musica, dove c'è la prosa, dove c'è... quello che c'è”.

Presta rivela: “Io ricevo decine di telefonate di amiche, di amici: 'Senti, mi raccomandi al GF? Mi fai entrare al GF? Mi fai entrare all'Isola? Mi fai fare il provino per...'. Io gli dico: 'Guarda, fai una cosa: vai a studiare, vai a fare l'idraulico, vai a fare l'elettricista, guadagni una fortuna. Perché, se tu vai all’Isola, pensi di essere diventato qualcuno... Dopo 6 mesi che ti hanno spremuto bene bene, ospite a destra e manca nelle trasmissioni, arriveranno i nuovi tornanti dell'Isola successiva, e tu scomparirai e l'illusione di essere diventato qualcuno si trasformerà in una grande, grande, grande, grande depressione che ti porterai per tutta la vita”.